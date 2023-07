Sul poggio domani arriva ’La Badante’

FUCECCHIO

La rassegna di teatro amatoriale “Commediando sul Poggio“, promossa sul poggio Salamartano di Fucecchio dalla locale compagnie Amici del Poggio, è arrivata al quarto spettacolo. Domani sera alle ore 21 sarà protagonista la compagnia umbra di Perugia Il Carro, che presenterà “La Badante“, brillante commedia di Fausto Galassi per la regia di Cesare Giugliarelli. Molto attuale la trama. Semplice ed efficace la scenografia, peraltro tutta ambientata all’interno di una abitazione, in cui i protagonisti, due famiglie dei nostri giorni sono alle prese con i problemi legati alla presenza in casa del povero vecchietto. Accudire un anziano in famiglia diventa ogni giorno più difficile e quindi è necessario cercare un aiuto esterno. Ma se la badante è giovane e provocante e il vecchietto è scaltro, ecco che la commedia si colora di situazioni comiche. La decisione, che tra alterchi e sberleffi coinvolge figli e nuore del povero Attilio, non è però facile. Ma ad un tratto, ecco irrompere sulla scena in tutta la sua prorompente, prosperosa e sensuale bellezza, la giovane badante che non solo troverà meno riluttante il vecchio Attilio, ma riuscirà ad aggiungere quel pizzico di sale in più all’avventura quotidiana di una famiglia, come solo sa fare l’esperto commediografo Fausto Galassi.