Sul podio la stilista Balbina Brunell di New York. È la vincitrice del concorso "Craft the Leather"

La vincitrice della decima edizione del concorso Craft the Leather, un progetto che vede la collaborazione del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale con scuole internazionali di design orientate verso l’innovazione e produzione artigianale, è Balbina Brunell della Parsons School of Fashion di New York, con la collezione "An Analogy of Tarnished Culture". Per decretare la vincitrice sono state sommate le valutazioni espresse dalla giuria tecnica, i voti dei visitatori presenti a Lineapelle ed i voti raccolti su Instagram e Facebook del Consorzio. Dopo la sua partecipazione al workshop in Toscana, Balbina Brunell ha presentato una capsule collection composta da tre accessori. Per la realizzazione si ispira direttamente alla reazione fisica tra il ferro ed i tannini contenuti nella pelle conciata al vegetale, combinata al forte stile industriale della sua città di origine, Monterrey-Messico.