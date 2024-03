Sul podio la regina del risparmio

Gambassi è risultata mediamente la più economica, ma ciò non vuol dire che sul territorio non siano presenti immobili (sia residenziali che commerciali) caratterizzati da un’alta valutazione . La zona extra-urbana è anzi la più ambita, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate: in alcuni casi, una villetta può costare sino a 2400 euro al metro quadrato mentre per un appartamento si va in certi frangenti dai 1200 euro ai 1800 euro al metro quadrato. Si tratta tuttavia di soluzioni immobiliari che sono numericamente meno frequenti rispetto agli appartamenti, ovviamente (e ciò incide sulle valutazioni medie). Oltre a ciò, il valore medio più basso dell’Empolese - Valdelsa è quindi dovuto al contrasto fra quell’area e il centro a quanto pare, con quest’ultimo caratterizzato da numeri tendenzialmente più bassi: si parte da 900 o 950 euro per la vendita e da 3,4 euro al metro quadrato per le locazioni. Per i fondi commerciali, la cifra richiesta per la vendita varia dai 700 ai 1400 euro, con gli affitti che spaziano invece dai 3 ai 6 euro al metro quadrato. E in questo caso il dato dell’Osservatorio si riferisce unicamente a Gambassi capoluogo. In definitiva, ogni Comune è un micro-cosmo a sè stante e presenta sia sistemazioni economicamente vantaggiose che altre particolarmente costose. E nemmeno Gambassi fa ovviamente eccezione.