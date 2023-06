Sul podio d’Europa "Orgogliosi di Annabeat"

Prima ai campionati europei over 17 di hip hop singolo. Sul podio c’è Fucecchio. E la città esulta. "Dobbiamo essere tutti orgogliosi della nostra cara concittadina Annabeat (Anna Donati) – dice il sindaco Alessio Spinelli – che ancora una volta riesce a conquistare un podio internazionale portando al primo posto i colori nazionali e della nostra bella città di Fucecchio ai campionati europei di Skopje 2023. Brava all’ennesima potenza". E ancora: "Complimenti vivissimi da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale – conclude Spinelli: per questo altro importante traguardo che hai conquistato". Un grande talento e una grande sportiva, Annabeat, che già quando aveva appena 11 anni andò a rappresentare l’Italia sul palcoscenico del Juste Debout (letteralmente ’solo in piedi’), competizione internazionale di danza, più prestigiose al mondo. Poi i successi sono stati tanti e importanti.