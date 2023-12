Sul palco il rapporto tra uomo e animale

FUCECCHIO

Secondo appuntamento al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio con la rassegna “Ambarabà, la scuola va a teatro“, giunta alla sua nona edizione. Domani mattina alle 10, infatti, spazio allo spettacolo “Gilda e Fido. La bambina e il cane“, produzione Teatro Libero Palermo nata da un progetto di Beno Mazzone, di e con Giada Costa e Giuseppe Vignieri. I cani sono i migliori amici degli uomini… Ma gli uomini sono i migliori amici dei cani? Gilda, una bambina di dieci anni, incontra Fido, un cane randagio con un passato turbolento alle spalle. Da questo pretesto narrativo,si sviluppa una riflessione attorno a diverse tematiche inerenti l’adozione dei cani, l’importanza che hanno nella crescita di un bambino, ma anche le problematiche che sempre più spesso inducono al loro abbandono, con gravissime conseguenze. L’incontro tra un essere umano ed un animale, non meno che quello tra due uomini, determina una esperienza di vita. Pertanto, come ogni relazione, richiede che si impari a tenere conto dell’altro e ci si rivolga a lui con delicatezza e responsabilità. È opportuno ricordare ai bambini che un cane non è un giocattolo da smontare o distruggere a proprio piacimento, ma un essere vivente con una propria sensibilità. Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.