"Sul bosco della droga consegnai una relazione a Matteo Salvini"

Sulla questione della Cerbaie e del bosco della droga il dibattito politico ed il confronto in questi giorni è molto accesso. Mentre si susseguono le operazioni della forze dell’ordine. Oggi prende ancora la parola Marco Cordone (nella foto), segretario della Lega e consigliere comunale. "Sono più che mai convinto che solo, prevalentemente, con l’azione continuativa di uomini e mezzi delle forze dell’ordine e delle polizie municipali con l’ausilio di cani antidroga sul territorio – dice Cordone –, si riuscirà a debellare la delinquenza da quel notevole sistema collinare, perché, non è mai inutile ribadirlo, non c’è libertà senza sicurezza". "A scanso di equivoci, sarà bene anche ricordare che nel mese di settembre dello scorso anno, insieme al consigliere del direttivo comunale leghista, Stefano Cartocci – ribadisce il leader fucecchiese del carroccio – consegnai al segretario federale della Lega, Matteo Salvini, una memoria su quello che stava avvenendo alle Cerbaie.