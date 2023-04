Successo ed emozioni alla cerimonia per la consegna dei diplomi

Tante emozioni e una cerimonia toccante si è svolta sabato scorso al Teatro Pacini di Fucecchio in occasione della consegna dei diplomi agli studenti dell’istituto "Checchi" che hanno conseguito la maturità negli anni scolastici 20202021 e 20212022. Ad accogliere i diplomati sono state la dirigente scolastica Genny Pellitteri, la professoressa Nella Frediani, collaboratrice della dirigente, e la vice sindaca Emma Donnini, che hanno voluto omaggiare la professoressa Daniela Mancini, ex dirigente dell’istituto, alla quale si deve l’istituzione di questa iniziativa. Durante la mattina tutti gli ex studenti ed ex studentesse dell’istituto sono saliti sul palco per ricevere il proprio attestato, segno tangibile della fine di un percorso che segna al contempo l’inizio di una nuova fase della loro vita. "Ricordatevi sempre che il voto non fa la persona – sono state le parole della dirigente Genny Pellitteri –. Un numero non condizionerà mai il vostro futuro e ciò che vorrete fare da grandi.