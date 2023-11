Successo della marcia per la pace, in prima fila i bambini Shalom

I bambini dell’Atelier Shalom di Fucecchio hanno fatto da “apri-pista” ad un evento che ha riunito tantissime persone: una marcia silenziosa, venerdì sera, che ha voluto essere un messaggio a chi ancora lascia che a parlare siano le armi. "Grazie all’amministrazione comunale di Fucecchio e alle rappresentanze dei comuni limitrofi, alle associazioni presenti e ai singoli partecipanti che si sono uniti per fare del silenzio l’arma più potente del mondo – spiega una nota di Shalom – . Questo non per tacere davanti alle ingiustizie, ma per riflettere e capire che solo in un mondo di pace potremmo vivere una vita migliore, all’insegna del rispetto, della fratellanza e della solidarietà". L’evento è stato organizzato dal Comitato diritti umani del Valdarno.

"Grazie ai genitori che hanno accompagnato i bambini – conclude la nota –: per noi sono pilastri fondamentali per portare avanti le attività. L’Atelier è questo: un centro di vita, un centro di pace, un centro di inclusione e rispetto".