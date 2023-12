Studio di commercialisti offre un part-time

Si ricerca impiegato/a contabile per studio di commercialisti, nel comune di Empoli. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: tenuta della contabilità, conoscenza dei principi contabili. Gestione della documentazione, archiviazione cartacea e digitale, uso del pc. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato part-time 20 ore settimanali di durata tre mesi. È preferibile che la risorsa abbia gia avuto esperienza nella mansione. Inoltre sono richieste delle buone conoscenze informatiche, nello specifico nell’uso di word ed excel. Per accedere alla posizione è’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Amministrativo, Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale, Economico aziendale amministrativo.

È possibile candidarsi alla posizione sul portale di Toscana Lavoro entro il 28 dicembre.