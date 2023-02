Studenti in visita alle centrali a biomasse "Opportunità per tutti"

Sono entrate ormai in funzione a pieno regime le due centrali a biomasse che, grazie al cippato ricavato dai boschi delle Cerbaie, alimentano in modo totalmente ecosostenibile la produzione di acqua calda e gli impianti di riscaldamento delle scuole di Querce e Pinete. Il Comune di Fucecchio ha così deciso di organizzare una visita guidata per mostrare a tutti gli interessati le modalità con cui le due centrali concorrono a fornire energia in maniera green. L’appuntamento è fissato per stamani alle 10.30 alla scuola primaria Collodi di Querce. Sarà presente il sindaco Alessio Spinelli. Le due centrali e biomasse utilizzano una tecnologia che unisce il risparmio energetico all’utilizzo di prodotti presenti sul territorio, una sorta di filiera corta dell’energia. L’invito è esteso a tutte le associazioni e ai cittadini, in particolar modo a coloro che vivono nei pressi delle due scuole e che, qualora fossero interessati, potrebbero valutare insieme all’amministrazione comunale la possibilità di utilizzare le centrali a biomasse anche per riscaldare la propria abitazione.