Studenti contro la mafia "Seguite i vostri sogni"

Rispetto alla stagione delle stragi per la mafia sono cambiate alcune cose. Prima ha adottato la strategia dell’inabissamento, poi ha cambiato volto. Ma c’è ancora. Va capita e combattuta. Con tutti gli strumenti. A partire dalla cultura. Ecco perché è stato importante il percorso che ha visto gli studenti del Montanelli Petrarca protagonisti di una serie di incontri sul tema della mafia, che si sono conclusi con una mattinata al Teatro Pacini. Le classi terze hanno svolto un percorso insieme a Claudio Terreni, del presidio Libera "Genovese Pagliuca", che ha tenuto in ciascuna classe 3 incontri sui temi di cui Libera si fa portavoce. Presente Claudio Fiore, nipote di Paolo Borsellino. "Per lottare contro la mafia - ha detto Claudio Fiore - non è necessario diventare magistrati o poliziotti, è sufficiente che ognuno di noi lotti per realizzare il proprio sogno e che quel sogno ci renda persone felici. L’evento di oggi celebra l’amore e la vita, proprio come la vita che rinasce il 21 marzo con l’inizio della primavera".