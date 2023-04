Studenti artisti Opere in mostra

La mostra si chiama "Ipotesi di Futuro 23" ed è visitabile da ieri alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina dove tornano ad esporre le loro opere gli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli. Gli oltre cento partecipanti sono ragazze e ragazzi delle classi terze, quarte e quinte. A ciascuno di loro è stata data la possibilità di mettere in mostra, in modo assolutamente libero e autonomo, almeno un’opera ritenuta significativa della propria produzione. Le opere esposte sono nate in seno alle molteplici iniziative messe in campo all’interno del liceo, mentre in altri casi sono frutto di ricerche autonome, anche molto personali, di singoli o di gruppi. La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 30 aprile, rappresenta dunque la preziosa vetrina collettiva del Liceo Artistico Virgilio.