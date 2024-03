Studenti acchiappa rifiuti. Nuovo blitz in centro

EMPOLI

Di nuovo in azione. Gli “studenti-spazzini“ del liceo Virgilio di Empoli hanno fatto un altro blitz in piazza della Vittoria e piazza Matteotti. Obiettivo? Ripulirle da cartacce, cicche, rifiuti di varia natura. L’appuntamento con la cura dell’ambiente si ripete ogni terzo sabato del mese. Un lavoro di squadra che vede il gruppo ecologista della scuola affiancato dai volontari dell’associazione

’Gli angeli del bello’, una comunità diffusa in tutta Italia

che conta più di 3.500 iscritti

e che ogni settimana smuove

quasi trecento volontari "impegnati attivamente per migliorare le città attraverso la rigenerazione urbana, promuovere la riscoperta del senso civico, educare ed ispirare le generazioni future". L’ultima uscita (le classi erano la 1E e la 2B artistico con le professoresse Rosy Mattatelli, Elmira Farrokhtakin e Maddalena Sabbia) ha permesso di riempire diversi sacchi di spazzatura varia. La caccia al rifiuto ha coinvolto selciato, aiuole e siepi. Ogni studente, dotato di pettorina fluorescente, guanti, sacchi e pinze, ha fatto la propria parte sotto gli occhi incuriositi di chi era seduto sulle panchine o stava passeggiando.

E la missione “Sabato del decoro“ va avanti, fino alla fine dell’anno scolastico. Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 marzo con la squadra degli studenti spazzini che sarà operativa con Gli angeli del bello in piazza Arturo Toscanini, con la stessa modalità e lo stesso impegno civico. Ma prima, martedì 12, con Legambiente saranno al parco di via XI febbraio. Tra interventi di ripulitura e rigenerazione urbana, le ragazze e i ragazzi della scuola empolese contribuiscono attivamente al decoro dei luoghi della città

sensibilizzando anche la cittadinanza a fare altrettanto, dando loro stessi il buon esempio.

Irene Puccioni