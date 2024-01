Studenti acchiappa-rifiuti in azione. Piazza della Vittoria tirata a lucido

Le buone maniere, il senso civico, il rispetto del bene pubblico si imparano meglio sul campo. Facendo pratica. Ecco che in un soleggiato sabato mattina d’inverno gli studenti della 3D del liceo artistico del Virgilio di Empoli accompagnati dai loro docenti sono usciti di classe e si sono rimboccati le maniche. Tutti in piazza della Vittoria con un unico obiettivo: tirarla a lucido ripulendola da cartacce, cicche e sporcizia varia.

La squadra di alunni-spazzini non era da sola, ma affiancata dai volontari dell’associazione ’Gli angeli del bello’, una comunità diffusa in tutta Italia che conta più di 3.500 iscritti e che ogni settimana smuove quasi trecento volontari "impegnati attivamente per migliorare le città attraverso la rigenerazione urbana, promuovere la riscoperta del senso civico, educare ed ispirare le generazioni future". L’uscita di sabato scorso - preceduta da un’ora di preparazione in classe con i referenti dell’associazione - ha di fatto inaugurato la collaborazione tra il gruppo Virgilio sostenibile e l’associazione paladina del decoro, coadiuvati da Alia. Il kit per tutti: pettorine d’ordinanza, guanti, sacchi e pinze. Ciascuno ha fatto la propria parte individuando e raccogliendo ogni tipo di rifiuto anche, compresi nascosti tra le aiuole. In un paio d’ore la piazza è tornata pulita e molto più accogliente.

La mattinata è proseguita con una passeggiata nel quadrilatero cittadino alla caccia di qualche altro rifiuto. Da questa esperienza i ragazzi ne sono usciti motivati e hanno già definito un accordo per i prossimi appuntamenti deI “Sabato del decoro”. Ogni terzo sabato del mese, fino alla fine dell’anno scolastico, la lezione si sposta sul territorio tra interventi di ripulitura e rigenerazione urbana. Insieme alla fondazione Angeli del Bello e in collaborazione con Alia, offriranno un contributo attivo all’abbellimento dei luoghi, ma anche alla sensibilizzazione verso la cittadinanza. Il Sabato del Decoro prevede, in particolare, interventi mirati alla micro pulizia dei luoghi oggetto di intervento, promuovendo veri e propri momenti di aggregazione e di riflessione. Il Virgilio ha attivato collaborazioni anche con altre associazioni ecologiste, come Legambiente, e che si occupano di riciclo e riuso di vestiti usati.

"A scuola – fa sapere il professor Domenico Angeloni, docente di laboratorio architettura – abbiamo anche delle piccole isole ecologiche con una decina di contenitori differenti, dove si possono gettare vecchi cellulari o materiale tecnologico in disuso. La sostenibilità ci sta a cuore. È importante creare nelle giovani generazioni una coscienza su questa tematica".

Irene Puccioni