Studenti a lezione di Costituzione con Anna Sarfatti

La Costituzione e le regole su cui si fonda la nostra società, cogliere l’importanza del rispetto e della partecipazione all’interno della propria comunità per crescere cittadini onesti e consapevoli. E’ l’obiettivo del progetto ’La scuola in Comune’, approvato dalla giunta comunale e realizzato dal Comitato per l’attuazione della Costituzione in collaborazione con Anpi e il gruppo #Fucecchioèlibera, che ha visto coinvolte le classi quinte delle scuole primarie di Fucecchio. Dopo la consegna del libro ’La Costituzione raccontata ai bambini’, l’autrice Anna Sarfatti ha incontrato gli studenti delle classi quinte della scuola primaria Carducci e della scuola primaria Collodi di Querce. Oggi, invece, alla Casa del Fanciullo, l’autrice incontrerà gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie Pascoli, Fucini e Bardszky. Due incontri per parlare di regole, diritto e Costituzione, che nei giorni 14 e 15 marzo lasceranno poi spazio allo spettacolo teatrale "Ogni bambino è un cittadino".