Studentato nell’ex fabbrica: serve la bonifica

Disegnando la città di domani: Empoli, una realtà a misura di studente, anche se l’Università non c’è più. E’ agli albori il progetto di uno studentato nell’area ex Montevivo. E anche se per ora siamo nel campo delle ipotesi, l’amministrazione comunale rinnova il suo impegno. Il costo degli alloggi resta inavvicinabile anche e sopratutto per gli universitari che, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno accademico, nel Nord Italia hanno ripreso gli scioperi. Le proteste si erano diffuse, la scorsa primavera, a macchia d’olio in tutto il Paese. Su scala locale, Empoli tiene alta l’attenzione con l’idea di un centinaio di alloggi a prezzo calmierato che potrebbero sorgere al posto della vecchia fabbrica di solventi e concimi chimici alle porte di Ponzano. Un’area oggi degradata ma vicina alla stazione e quindi, in ottica futura, strategica.

"Siamo ancora in una fase embrionale - afferma il vicesindaco Fabio Barsottini - Ma entro l’anno torneremo in consiglio comunale per l’approvazione definitiva della delibera e per creare così le condizioni affinché la proprietà dell’area possa portare avanti tutte le procedure necessarie alla bonifica. Ci interessa molto provare a rendere Empoli un territorio accessibile agli studenti fuori sede. La città può giocare un ruolo determinante. Siamo baricentrici rispetto alle principali città universitarie della Toscana. Dare una riposta al fenomeno, oggetto di dibattito nazionale per le difficoltà ad accedere agli affitti dei giovani studenti, resta prioritario".