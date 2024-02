Street art come decoro. Se ne parla in consiglio

Tanti argomenti, alcuni spinosi, all’ordine del prossimo consiglio comunale che si riunirà domani sera alle 20 nella sala del consiglio, in sessione straordinaria e in seduta pubblica: la riunione può essere seguito in diretta streaming. Fra i temi caldi all’ordine del giorno c’è anche unamozione presentata dal consigliere Leonardo Pilastri del Gruppo Misto con ogetto la richiesta di una commissione di indagine sulla costruzione della pista ciclopedonale di Viale Colombo. sempre dal consigliere del Gruppo Misto sarà portata in discussione un’altra mozione che riguarda la sicurezza della strada a grande comunicazione Fi-Pi-Li. In consiglio, fra altri argomenti, discuterà poi una mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia - Centrodestra Fucecchio "per la promozione e lo sviluppo di progetti per la riqualificazione di spazi urbani attraverso la realizzazione di opere di street art". Il sindaco risponderà poi ad una interpellanza sulla situazione dell’acqua potabile zona via della Bigattiera.