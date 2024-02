Stragi naziste, iter al palo: "Un’offesa alla Memoria. La nostra lotta prosegue"

Dolore su dolore. L’emendamento per prorogare i risarcimenti per le stragi naziste è stato bocciato alla Commissione affari costituzionali della Camera martedì a notte fonda.

Senatore Dario Parrini, come interpreta questa decisione?

"È un brutto messaggio. Un segnale di sordità verso una richiesta sacrosanta espressa da cittadini che hanno subìto grosse sofferenze e perdite nella loro vita. Il Governo sa perfettamente che tanti familiari di vittime di eccidi, esecuzioni e deportazioni nazifasciste sono venute a conoscenza in ritardo della possibilità di ottenere un risarcimento per via giudiziaria, perché per un certo periodo il fondo di ristoro istituito nel 2022 dal Governo Draghi è rimasto in una specie di cono d’ombra informativo. Era giusto offrire a queste persone un po’ di tempo in più per presentare i ricorsi. Sbattergli la porta in faccia è stato un atto grave. Mi assumo la responsabilità di definirlo una vergogna".

Il ministro Ciriani, come rappresentante del Governo, ha giustificato questa votazione?

"I colleghi della Camera mi hanno riferito che né il ministro né gli esponenti della maggioranza hanno avvertito l’esigenza di fornire una spiegazione. Un silenzio francamente inaccettabile". Ha già raccolto le reazioni dei parenti delle vittime?

"Reazioni di sorpresa e amarezza. Le stesse in cui mi sono imbattuto quando l’Avvocatura dello Stato, accampando pretesti offensivi e immotivati come la prescrizione di crimini contro l’umanità o di guerra, che tutti sanno essere imprescrittibili, ha iniziato a contrastare con stupefacente ostinazione le richieste di indennizzo legittimamente formulate sulla base di quanto previsto dall’articolo 43 del decreto legge 36-2022. Il no alla proroga termini e la decisione di appellare senza valide ragioni le sentenze di primo grado favorevoli ai ricorrenti, bloccando in tal modo l’erogazione dei ristori, sono due facce della stessa linea governativa. Una linea di insensibilità e di indifferenza al dolore, alla memoria storica, ai valori di fondo della nostra Costituzione. Questo modo di agire apre grosse ferite".

Che cosa farete adesso in qualità di promotori dell’iniziativa?

"Per quanto riguarda la riapertura dei termini, non mi arrendo: ripresenterò l’emendamento alla prima occasione utile. Per quanto riguarda l’ostruzionismo dell’Avvocatura nei processi, continueremo a denunciarne l’iniquità insieme a cittadini, Comuni e associazioni, con l’obiettivo di farlo cessare al più presto".

Qual è il numero delle richieste di risarcimento pervenute finora dall’Empolese Valdelsa?

"Le persone che sono riuscite ad avviare una causa in tribunale sono alcune decine. In Italia un migliaio. Ma al di là del dato quantitativo quel che più conta è il dato morale. Lo Stato perde credibilità quando con una mano fa una promessa e con l’altra briga per renderla inattuabile. Non è serio e non è giusto".

elisa capobianco