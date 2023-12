Stragi naziste, è rebus risarcimenti: "Serve subito una nuova proroga"

La lunga e dolorosa vicenda dei risarcimenti dello Stato italiano ai sopravvissuti o gli eredi delle vittime delle stragi naziste è stata fin dall’inizio abbastanza tortuosa e col tempo la situazione si è ulteriormente aggravata toccando anche punte paradossali. Di tutto questo si è fatto interprete il senatore del Pd Dario Parrini che ieri ha tenuto una conferenza stampa a Roma con i familiari delle vittime, i loro legali e i sindaci di alcuni comuni teatro degli eccidi, per fare il punto della situazione sui tanti problemi della vicenda: problemi che richiedono più tempo.

"Grazie al Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 – ha esordito Parrini – i parenti di vittime di crimini nazifascisti in Italia che abbiano ottenuto una condanna definitiva della Germania hanno diritto a un indennizzo da parte dello Stato italiano tramite l’apposito Fondo regolato dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 emanato dal Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero degli Esteri e il Ministero della Giustizia. Le cause civili promosse contro la Germania sono già centinaia, anche perché il termine del 30 maggio 2022 inizialmente previsto per l’avvio delle azioni giudiziarie è stato più volte prorogato in virtù di una battaglia di equità condotta in Parlamento: prima al 30 ottobre 2022, poi a fine giugno 2023, infine al 31 dicembre".

"Nel frattempo – ha proseguito il senatore dem – nonostante vari processi siano terminati in primo grado con sentenze favorevoli ai parenti delle vittime, sono emersi seri problemi che non possono passare sotto silenzio: il più grande è la linea di vergognoso e capzioso ostruzionismo tenuta dall’Avvocatura dello Stato, sistematicamente artefice di eccezioni insostenibili, evidentemente con la finalità non solo di ostacolare, nelle cause, le legittime richieste dei ricorrenti, ma anche con quella di indurre a desistere chi sta decidendo se intraprendere o no un’azione giudiziaria. Non si spiega in altro modo la decisione di sostenere argomenti che fanno accapponare la pelle, come quello secondo cui sarebbe da considerarsi prescritto il diritto al risarcimento per crimini contro l’umanità o quello secondo cui non si dovrebbero indennizzare le due figlie di un uomo ucciso in un eccidio nazifascista perché all’epoca dei fatti erano troppo piccole per essere ritenute vittime di un danno reale. Non meno gravi sono le scelte del Governo. L’esecutivo Meloni non si sa se per indifferenza o con motivazioni peggiori, con un tenace comportamento omissivo di fatto sta boicottando da mesi un ddl a mia prima firma, il numero 733 del 25 maggio 2023, che punta a sancire l’interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 43 del DL 36 del 2022, chiarendo che lo Stato italiano non deve essere considerato parte nei processi, e che per tale ragione l’Avvocatura in alcun modo è obbligata a intervenire nel giudizio, per quanto debba essere informata con notifica dell’esistenza delle cause. Questo ddl è stato firmato da tutti i gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione affari costituzionali, che però non può votare e inviare in aula il provvedimento perché il governo impedisce alla commissione bilancio di dare alla commissione di merito un parere".

Nella capitale erano presenti anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e l’assessore del Comune di Montelupo Lorenzo Nesi, mentre in videoconferenza era collegato il presidente del consiglio comunale di Empoli Alessio Mantellassi. Spinelli, che ha parlato anche a nome dei sindaci dei comuni colpiti dalla strage del Padule (Cerreto Guidi, Larciano, Monsummano Terme e Ponte Buggianese) nel suo intervento ha lanciato una proposta. "Portiamo la vicenda in tutti i consigli comunali e mandiamo ordini del giorno al Governo – ha detto –. Facciamo sì che di questo argomento si parli a tutti i livelli e sempre di più. In ballo non c’è solo una questione economica, ma molto di più. Si sta parlando di crimini contro l’umanità, si parla di diritti fondamentali dell’uomo. Non può essere accettato nessun tipo di revisionismo storico".