Stragi naziste, è braccio di ferro: "È scandaloso che il Mef stia negando il risarcimento"

Il Governo Meloni starebbe facendo la guerra ai familiari delle vittime del nazifascismo, negando loro il risarcimento. Questo l’attacco rivolto da Dario Parrini, senatore del Partito Democratico e vice-presidente della commissione affari costituzionali, a proposito dei procedimenti avviati da famiglie di tutta la Toscana e volti ad ottenere i risarcimenti istituiti da un fondo apposito nel 2022. Un argomento che riguarda da vicino anche l’Empolese Valdelsa: sono decine le cause partite in questi mesi da parte degli eredi delle vittime della strage del Padule, ma anche di deportati nei campi di sterminio.

Fra queste, c’è anche la causa intentata dai parenti di Carlo Castellani, il centravanti dell’Empoli deportato nel campo di Mauthausen (dove morì nell’agosto del 1944). Qualche giorno fa, in Regione, si è inoltre svolto un summit fra i sindaci dei territori segnati dalle stragi nazifasciste, fra i quali Empoli, Fucecchio, Cerreto Guidi e Montelupo Fiorentino, per fare il punto della situazione e fare rete. "A mettersi contro i familiari delle vittime, negando il risarcimento sulla base di pretesti paradossali ed eccependo la prescrizione, è direttamente il governo, attraverso il ministero dell’Economia. Questo è uno scandalo – ha chiosato Parrini – suscita rabbia e tristezza dover constatare che il governo è in guerra contro i familiari delle vittime del nazifascismo. Questo atteggiamento è un oltraggio non solo alla memoria di chi cadde assassinato in eccidi e rappresaglie durante la Seconda guerra mondiale, ma anche uno sfregio alla Storia e alla Costituzione".