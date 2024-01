Stragi nazifasciste e indennizzi: "I ricorrenti sono oltre sessanta". E il caso finisce oltreoceano

Storie di sofferenza alla ricerca di una giustizia che si fa attendere da ottant’anni. Storie sospese, aspettando una parola fine che può arrivare solo con la sentenza di un tribunale. Storie di famiglie che vogliono omaggiare la memoria dei loro cari, vittime delle stragi nazifasciste. Le dichiarazioni rilasciate al nostro giornale da Carla Castellani, nipote dell’indimenticato bomber dell’Empoli, hanno destato clamore. "Uno schiaffo alla memoria", ha detto Carla ha commentando l’atteggiamento dell’Avvocatura di Stato in merito alla causa intentata dalla famiglia per accedere ai risarcimenti del fondo istituito nel 2022 dal governo Draghi come forma di ristoro per i danni e le sofferenze patite per i crimini di guerra del Terzo Reich. Sono circa sessanta i ricorrenti del territorio empolese che, come la famiglia Castellani, si sono affidati all’avvocato Diego Cremona, il quale fa chiarezza sui tempi che trascorreranno prima di avere una risposta definitiva.

"Le prime udienze civili sono in genere destinate, sostanzialmente, alla verifica della regolarità del contraddittorio che nella fattispecie coinvolgono uno Stato estero – spiega il professionista –. Di questo erano edotti i ricorrenti la cui presenza, in quella sede, era facoltativa". C’è fiducia dunque che la prossima udienza, fissata a gennaio 2025, per la famiglia Castellani possa essere risolutiva. "L’attesa, l’aspettativa, in vicende in cui è in gioco la memoria dei propri cari, in cui si evocano fatti tragici come gli eccidi e le deportazioni naziste, è difficilmente arginabile – continua Cremona –. Per quanto dunque sia comprensibile la difficoltà dei ricorrenti di attendere ancora, il Tribunale adito, pur coi suoi antichi limiti strutturali, sta svolgendo il suo compito. E i tempi che si profilano, allo stato, sono in linea, se non più celeri, di quelli medi di una causa civile". Destano sorpresa i motivi con cui si è costituita l’Avvocatura. "Il processo civile vive di contraddittorio, che è garanzia costituzionale di giustizia – osserva Cremona –. Dopodiché non posso non sorprendermi di posizioni, sul piano processuale, che a nostro avviso contraddicono persino lo stesso Decreto Draghi istitutivo del fondo, che prescindono da precise decisioni della Corte costituzionale. Si sollevano eccezioni che sembrano superate da tanti anni in giurisprudenza". Un esempio? "La prescrizione del reato, quando i crimini di guerra contro l’umanità per giurisprudenza pacifica, sono imprescrittibili". Intanto, il caso dei risarcimenti è finito anche su The Economist, settimanale con oltre un milione e mezzo di lettori in tutto il mondo, la metà dei quali negli Stati Uniti. Titolo e catenaccio del pezzo ben riassumono la situazione attuale: "I parenti delle vittime italiane del nazismo potrebbero finalmente ottenere un risarcimento. Ma i fondi sono scarsi e alcuni potrebbero non vedere mai un euro".

Alessandro Pistolesi