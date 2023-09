"Strade Sicure". La raccolta di firme

Bene la prima raccolta firme relativa all’ operazione "Strade Sicure" iniziata lunedì nei i locali della sede Lega a Castelfiorentino che ha annoverato un centinaio di sottoscrizioni in poco più di un’ora. A darne notizia sono Susi Giglioli, Lucia Masini e Sabrina Ramello, rispettivamente capogruppo Lega a Castelfiorentino, responsabile Fratelli d’Italia per i comuni della Valdelsa, coordinatore Fi per i comuni Empolese Valdelsa. "Non possiamo esimerci – dicono – dal ringraziate le tante persone che anche dai comuni vicini si sono recate al punto di raccolta. Non neghiamo che che in certi momenti ci siamo trovati in difficoltà, per l’alta affluenza penne e tavoli non erano sufficienti.

Ciò a nostro avviso è stato segnale importante: sicurezza e degrado sociale sono questioni molto sentiti da tanti cittadini del nostro territorio".