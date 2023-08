Strade provinciali, servizi migliori Ecco la svolta con la nuova gestione

Gli obiettivi sono molteplici: evitare i disservizi che la persistente carenza di personale avrebbe rapidamente generato; migliorare sia i servizi che finora venivano svolti dal personale interno (ad esempio sorveglianza e controllo cantieri, pronto intervento, pulizia della rete di deflusso acque, gestione sinistri), sia quelli che venivano appaltati a ditte esterne. Ma anche effettuare nuovi servizi in maniera sistematica così da elevare il livello di sicurezza stradale e la qualità dell’offerta resa agli utenti (per esempio call center, sistema informativo, rilievo dati e monitoraggio, rimozione rifiuti e diserbo). E’ la nuova modalità di gestione delle strade provinciali dell’Empolese che ha preso il via lo scorso 3 agosto, esercitando una facoltà consentita dal vigente contratto di Global Service, stipulato dalla Città Metropolitana di Firenze con il raggruppamento temporaneo di imprese avente come capogruppo Avr Spa.

I servizi a canone che finora venivano svolti esclusivamente sulle strade provinciali e regionali si estendono quindi ai 316 km di strade provinciali della zona Empolese Valdelsa, prevalentemente collocate negli undici comuni di cui si compone.

Al momento restano fuori dal contratto i 41 km di strade regionali della medesima zona, rappresentati dalle Sr 429 e SR 436 – spiega una nota – ma con l’intento di integrarle dal prossimo anno. "Con questa scelta ci si aspettano cambiamenti tangibili, perché con l’amministrazione diretta non eravamo più in grado di offrire servizi adeguati – spiega Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e consigliere delegato della Metrocittà alla viabilità in questa parte di territorio –. In questo caso c’è invece una ditta sempre presente per eventuali segnalazioni, pronta a intervenire anche, per esempio, sui pericoli che si creano sulle strade in maniera improvvisa e per offrire in generale un’attenzione nei confronti dell’utenza molto più efficace di prima".

"La scelta di estendere alla zona Empolese Valdelsa i servizi a canone del contratto di Global Service rappresenta anche l’inizio di una fase sperimentale, la cui valutazione orienterà le scelte strategiche da adottare nel lungo periodo, a decorrere dal 3 novembre 2026 – sottolinea Cucini –. Infatti, questa fase consentirà di misurare meglio costi e benefici riferiti ai diversi modelli gestionali possibili, applicati su un patrimonio stradale sufficientemente esteso, così da scegliere (o meglio, far scegliere alla nuova amministrazione che si insedierà nel 2024) quale modalità adottare per gestire nel lungo periodo non soltanto le strade dell’Empolese Valdelsa ma l’intera rete stradale della Città Metropolitana di Firenze".