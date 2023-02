Strade ’nuove’ con i lavori di asfaltatura

Sono terminati i lavori di asfaltatura su tutte quelle strade del capoluogo interessate dagli interventi di realizzazione dei nuovi sottoservizi relativi al sistema di depurazione delle fognature. Inoltre, sono stati eseguiti interventi di risanamento del manto stradale anche in alcuni tratti che versavano in condizioni critiche. In particolare, le asfaltature hanno interessato viale Matteotti, le vie Don Milani, delle Viole, delle Mimose, via Verdi, Taddeini, Aldo Moro, nei tratti in cui Acque Spa aveva realizzato l’estensione della rete fognaria. Si è trattato di lavori a carico della società del servizio idrico integrato, concordati con l’amministrazione comunale. Accanto a questi interventi è stato realizzato anche il nuovo manto stradale di via Lucciano (nella frazione di San Quirico) ed è stata asfaltata a spese dell’ente la viabilità di accesso al parcheggio nell’ex campo sportivo del capoluogo.