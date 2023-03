Strade e pericoli "Il Comune intervenga"

Strade, rischio incidenti e lamentele dei cittadini. Andrea Picchielli (foto) capogruppo della Lega in Comune a Empoli, ha ricevuto segnalazioni sul problema della confusione indotta agli automobilisti che guidano sul viale delle Olimpiadi, nel tratto compreso tra la piscina comunale e l’incrocio con via della Tinaia. "L’amministrazione comunale intervenga al più presto, perché c’è il rischio che accadano incidenti – sottolinea l’esponente del Carroccio –. Quindi è necessario sistemare queste indicazioni confusionarie e contraddittorie (i segni sull’asfalto non cancellati da precedenti lavori) per evitare che succeda qualcosa, magari anche di grave". "Attendo riscontro immediato da parte del Comune – conclude -. Come Lega continuiamo a vigilare sullo stato delle strade cittadine e a pungolare l’amministrazione per la manutenzione".