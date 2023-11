Strada provinciale 4. Scattano i lavori

È tempo di manutenzioni per la strada provinciale 4. Saranno interessati vari tratti nei comuni di Montespertoli e Gambassi Terme. Ieri la Città Metropolitana ha fatto sapere attraverso una nota che i lavori sono in corso. Si tratta di interventi per la manutenzione stradale di risanamento e pavimentazione in alcuni tratti, esattamente dal chilometro 26+000 fino al chilometro 30+000 e ancora dal chilometro 35+500 fino al 39+000, nei territori comunali come detto di Montespertoli e Gambassi Terme. Per queste ragioni è stata attivata la circolazione stradale a senso unico alternato. I lavori - fa sapere ancora la Città Metropolitana - continueranno almeno fino a venerdì 24 novembre.