Strada di Montegufoni da rifare Mancano i soldi per i lavori "Il cantiere slitta ai prossimi mesi"

Un’altra strada si aggiunge al già nutrito elenco di quelle in brutte condizioni, spesso a causa di movimenti franosi, nel territorio di Montespertoli. Un novero che non fa distinzioni di etichetta fra strade provinciali e comunali. La new entry in ordine di tempo è la strada di Montegufoni, che dalla Via Volterrana serve la storica frazione con il celebre castello (ed anche l’antica chiesa, una delle più suggestive di questo scorcio chiantigiano). Dunque: ci saranno sì interventi, all’indomani di altri già programmati, ma tenendo conto dei soldi, che purtroppo non sono tanti. L’ha detto chiaro e tondo, in consiglio comunale e in risposta ad una interpellanza di "Progetto Montespertoli", il vicesindaco Marco Pierini.

"Siamo a conoscenza dello stato di conservazione della strada - ha spiegato (e scritto nella relazione) Pierini - Attualmente, tuttavia, non sono previsti rifacimenti, perché altre viabilità comunali risultano più bisognose di interventi di risanamento, pertanto è stato deciso – in un contesto di risorse scarse – di intervenire nei prossimi mesi su via Montegufoni con bitume a freddo laddove possibile. Inoltre, limitatamente al problema della velocità di percorrenza dei mezzi, sono state decise apposite azioni per il rallentamento dei veicoli, come l’installazione di segnaletica e altri dissuasori. A ciò si aggiunge lo sfalcio dei cigli stradali, previsto nel calendario degli sfalci che è da poco iniziato ad opera della squadra degli operai comunali". Pierini ne ha fatto cenno ma dai mesi scorsi sappiamo bene che la lista della spesa per frane che colpiscono strade comunali è parecchio pesante. Giusto per citare alcune situazioni: via di Poppiano, via Montelupo, via di San Piero in Mercato, via di Polvereto, strade dell’area urbana alla periferia sul versante valdelsano, via di Falagiana (notevole intervento, quest’ultimo, concluso negli anni scorsi), via di San Vincenzo (con una grossa, pericolosa buca). Intanto, per rimanere in tema, il Comune ha deciso di lanciare la manutenzione straordinaria di via Trecento. Il gruppo "Progetto" ha scritto l’interpellanza in seguito - spiega - a sopralluoghi, e in effetti anche da una verifica diretta sulla strada lo stato che si palesa è precario. Andrea Ciappi