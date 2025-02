Strada chiusa ai mezzi pesanti per rischio frana

A partire dal prossimo 24 febbraio, i mezzi con peso a pieno carico superiore a 5 tonnellate non potranno più transitare dalla strada comunale di Catignano per ragioni di sicurezza. Lo ha deciso il Comune di Gambassi, in via precauzionale. Sotto osservazione c’è il dissesto che già alcuni anni fa aveva portato all’inagibilità della chiesa di Martino a Cartignano, per il al momento non ci sono in previsione interventi di consolidamento del versante (soprattutto a causa dei costi particolarmente elevati, stando a quanto si apprende dall’ordinanza). La frana non ha fatto registrare aggravamenti, ma le intense precipitazioni registrate nei mesi scorsi (l’ultima delle quali pochi giorni fa) potrebbero aver accentuato la possibilità di cedimenti. E su queste basi, l’amministrazione comunale ha deciso di non correre rischi.