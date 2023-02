Strada 436 Si cercano imprese

Importante cantiere stradale a San Pierino. Il Comune di Fucecchio – che è soggetto capofila dell’operazione come stazione appaltante – intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del seguente intervento: adeguamento e messa in sicurezza della Srt 436 dalla località San Pierino nel comune di Fucecchio all’intersezione con Via Marconi nel comune di San Miniato, con annessa realizzazione di pista ciclopedonale (primo e secondo stralcio funzionale). I soggetti che sono interessati potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, da inviare tramite Pec al Comune di Fucecchio ([email protected]) entro il 13 febbraio alle 12. Le informazioni sono reperibili nella documentazione di gara che è pubblicato sul sito del Comune.