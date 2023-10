Storie da Gorgona. Spunti di riflessione

"Amico oggi… Volontario domani!". È questo lo slogan scelto per festeggiare la XV Giornata nazionale Avo, in programma domani.

L’Avo, Associazione volontari ospedalieri, è un’organizzazione di volontariato senza finalità di lucro riconosciuta a livello nazionale come una delle più importanti realtà nel settore socio-sanitario.

Sono circa 16.000 i volontari che, in oltre 220 sedi in tutta Italia, prestano un servizio concreto, costante e gratuito accanto a chi vive situazioni di fragilità.

Per l’occasione l’Avo di Castelfiorentino sarà presente, domani mattina, sotto i portici della Misericordia, con le KalanKhoe, la pianta del sorriso.

Nel pomeriggio, alle 18 la Compagnia “Passi di Luce“ rappresenterà, nel teatro del salone parrocchiale di Santa Maria Della Marca, lo spettacolo "Ne vale la pena: storie da Gorgona, l’isola carcere", una storia di detenzione, lavoro, riscatto, tratto dall’omonimo libro di Carlo Mazzerbo.

Lo spettacolo, dal significato profondo ma realizzato in una forma di leggerezza, da sentire quasi il profumo del mare, sarà anche un motivo di riflessione.

“Ne vale la pena“ è per riscattarsi e per mettersi in gioco nell’alleviare il carcere della solitudine di tante persone.