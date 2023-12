Storia di sei amici e quattro chiese. Ecco il libro del medico-sacerdote

Si chiama "Stradafacendo" ed è un libro alla terza ristampa. L’autore è un medico, Paolo Leone che vive a Fucecchio ed è direttore sanitario di due centri poliambulatoriali e diagnostici di Castelfiorentino. Ma Paolo Leone è anche un sacerdote di una Chiesa VeteroCattolica degli Stati Uniti e da diversi anni un appassionato sostenitore dell’ecumenismo fra le varie confessioni cristiane. Un uomo run professionista fortemente impegnato nel sociale: ha svolto per diversi decenni attività di volontariato verso le esigenze più disparate con attività specifiche connesse alla sua professione, impegnandosi in organizzazioni legate all’alcolismo, alla tossicodipendenza, ai malati di Aids, in casa-famiglia per donne sfruttate, e altro ancora. Ma di cosa parla questo libro di successo? Il libro racconta delle esperienze di sei amici appartenenti a quattro Chiese cristiane diverse, che percorrendo la via Francigena, hanno espresso le loro conoscenze personali su spiritualità, teologia, culto e fede cristiana, raccontate da un medico-prete amante delle cose serie e impegnative, ma anche degli argomenti semplici, ilari, divertenti e spiritosi. In essi, come in ogni persona che vive ogni giorno la sua vita, ci sono desideri, speranze, illusioni e sogni. "Si parla tanto delle nostre radici cristiane ma spesso non ci rendiamo conto che, duemila anni fa come oggi, le identità confessionali non devono essere messe al primo posto, poiché l’unità dei cristiani è Cristo – spiega il medico sacerdote –. Le diverse Chiese devono essere un segno dell’unità in Cristo, che si faccia carico delle differenze teologiche e dottrinali che permangono fra le varie tradizioni". E ancora: "Il mio intento è quello di stimolare il desiderio di approfondire alcuni dei temi fondamentali comuni del cristianesimo, che in questo scritto ho solo abbozzato".

C. B.