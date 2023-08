Stop degrado di tre ettari di Padule a Fucecchio: recupero ex Opera Pia Questo intervento di ripristino ambientale in un'area di proprietà comunale della ex Opera Pia, all'interno del Padule di Fucecchio, recupererà 3 ettari di terreno abbandonati da 20 anni. Lavori di taglio e trinciatura, livellamento e creazione di un sarellaio permetteranno di conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico.