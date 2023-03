Stop agli scavi Affiorati reperti antichi

EMPOLI

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova scuola Vanghetti, tra i quartieri di Pontorme e Serravalle nella zona est della città. Il plesso sorgerà alle spalle delle attuali scuole medie e consentirà di ‘pensionare’ il vecchio plesso delle elementari di via Guido Monaco, frequentato ogni giorno da centinaia di studenti. Sono state realizzate da poco le fondazioni dell’edificio, che avrà 10 aule e costerà all’incirca 5 milioni di risorse proprie dell’amministrazione comunale. Ha invece subito un brusco rallentamento l’altro cantiere, quello della palestra delle scuole medie, situato al fianco dell’attuale struttura. Durante le lavorazioni all’interno di quell’area specifica sono stati infatti trovate ipotesi di reperti archeologici.

Al momento non è dato sapere con precisione di che tipo di materiale sia e, soprattutto, risalente a quale epoca, ma come sempre avviene in questi casi gli scavi si bloccano nell’attesa che gli enti competenti facciano luce sui ritrovamenti. In questo caso tocca quindi alla Soprintendenza andare alla ricerca di tutti gli elementi che consentano di formulare ipotesi concrete. "Torneremo sull’area della palestra quando saranno finiti i controlli", fa sapere il vicesindaco di Empoli con delega ai lavori pubblici, Fabio Barsottini, ma la preoccupazione c’è e non potrebbe essere altrimenti. Il ritrovamento di reperti di questo genere, spesso, rallenta i cantieri di diverse settimane nell’attesa che si faccia luce sulla natura stessa dei ritrovamenti.

t.c.