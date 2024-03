Stipendi più bassi del 40%: "Invertiamo la tendenza"

Se la percentuale relativa all’Empolese Valdelsa è risultata essere più alta della media della Metrocittà, il decremento delle imprese al femminile è comunque stato registrato (in misure diverse) su tutto il territorio fiorentino, considerando che il calo medio di tutta la Città Metropolitana fra il secondo semestre del 2023 e il secondo del 2022 si è attestato sull’1%. Una situazione riscontrata generalmente anche in chiave nazionale e l’area fiorentina non sembra dunque rappresentare un’eccezione. Ecco perché Cna chiede interventi volti a promuovere l’imprenditorialità femminile (e non solo).

"Il welfare crea occupazione, dunque economia – ha sottolineato la presidente di Cna Impresa Donna Alberta Bagnoli - e non può più essere considerato una necessità solo al femminile, ma deve essere elemento cardine del nostro modello sociale e di sviluppo". La confederazione dell’artigianato ha poi posto l’accento sul divario occupazionale e retributivo fra uomini e donne: Cna ha fatto sapere che i dati Inps fotografavano a livello generale nel 2022 un tasso di occupazione femminile (nella fascia compresa fra i 15 e i 64 anni) del 51,1%, contro il 69,2% dell’occupazione maschile. Differenza vistosa anche in termini retributivi, a quanto sembra: su base annua, gli stipendi delle lavoratrici sono mediamente inferiori del 40% rispetto ai lavoratori nel settore privato, per una percentuale che scenderebbe al 16% passando al pubblico.

Un divario che, secondo Bagnoli, imprenditrice empolese, è dovuta a una molteplicità di fattori. "Le donne tendono a lavorare meno ore degli uomini poiché sulle loro spalle ricade una grossa parte di lavoro non retribuito nelle attività domestiche e di cura. Oltre che per la loro sovra-rappresentazione nei lavori part time – ha aggiunto a tal proposito - e perché meno presenti nelle posizioni apicali. Altri motivi riguardano la tendenza ad essere invece sovra-rappresentate in settori che offrono salari bassi e offrono scarse possibilità di carriera. E il fatto di essere pagate di meno a parità di altre condizioni".