"Stefano Bonaccini per il lavoro e per il sociale"

di Bruno Berti

Il confronto interno al Pd sull’elezione del nuovo segretario, dopo i dati emersi nella ‘conta’ tra gli iscritti, si avvia alla decisione finale, quella che verrà dalle primarie di domenica 26, in cui a dire la loro potranno essere tutti coloro che si sentono in qualche modo parte del Pd. Alessio Falorni, il sindaco di Castelfiorentino, interviene nella battaglia congressuale convocando un incontro nella sede del Pd castellano di Corso Matteotti per presentare le proposte di Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia Romagna che è candidato alla segreteria nazionale dei ‘dem’.

Sindaco, una domanda è d’obbligo: perché ha deciso di sostenere in qualità di dirigente politico, Bonaccini, certo insieme a molti altri. Soprattutto dalle nostre parti?

"Tra le cose che più mi sono piaciute delle proposte del presidente dell’Emilia Romagna ci sono quelle che riguardano i temi del lavoro, dell’impresa, e quindi della produzione, e del sociale. La sua avversaria, Elly Schlein, invece, mi sembra più attenta alle questioni dell’ambiente, certo pur importanti. Mi convince Bonaccini, presidente della regione più dinamica d’Italia, perché parte dal contatto con la gente, tema più presente nelle sue proposte a differenza dell’altra concorrente. Ricordo anche che in Emilia Romagna ci sono otto termovalorizzatori, e nessuno da noi. Sottolineo anche che Bonaccini ha realizzato il Patto per il lavoro e che valorizza le competenze territoriali".

La scelta di Renzi di intervenire sull’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori è stata giudicata negativamente da Bonaccini. Condivide quest’opinione?

"Penso anch’io che l’articolo 18 non si dovesse toccare. Era un totem ideologico che Renzi voleva abbattere anche se non ce n’era bisogno. Al tempo mi colpì una scelta con la quale si voleva dare un segnale: ciò non aveva senso né allora né ora. Serve molto di più impegnarsi per abbattere la burocrazia e che si realizzi quella che si promette. Credo anche che Renzi fosse uno strumento politico, per così dire: non si esauriva tutto con lui. Tanto per chiarire, la polarizzazione sulla sua persona ai tempi del referendum era sbagliata. Credo ancora nel Pd, che, nel caso, può far emergere altri dirigenti". Cosa non condivide di Schlein?

"Mi pare una ragazza brillante, ma mi disturba che si sia tesserata al partito per partecipare alla corsa per la segreteria. Inoltre è portatrice dell’immagine di una sinistra identitaria che parla solo a se stessa, cosa che non riguarda Bonaccini".

Secondo lei, chi perde resta o se ne va dal partito?

"Dovremmo rimanere nello ‘strumento’ partito, senza voler mandare all’aria tutto. Chi vince deve far sentire tutti a casa propria, anche perché ci sarà bisogno di tutti".

Il mostro dell’astensionismo che si è visto in gran forma alle elezioni regionali di domenica scorsa è un problema per tutti. Cosa si dovrebbe fare?

"E’ un tema che mostra due elementi contrapposti. Da un lato la politica, che ha messo del suo per allontanare i cittadini, e dall’altro proposte fuori dal mondo. Non serve fare un polverone per ottenere un consenso volatile: si deve guardare alle cose concrete e non raccontare panzane. Credo anche che non servano spiegazioni facili che non guardino alla complessità e che gli sforzi debbano essere della politica ma anche dei cittadini".