Torna l’incubo teppisti, stazione senza pace: imbrattati con lo spray i muri del sottopasso

Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 marzo 2024 – Ancora vandali alla stazione di Montelupo. Un incubo che purtroppo è ricorrente a queste latitudini. "Qualcuno ha vandalizzato ripetutamente la stazione con graffiti, che nulla hanno a che vedere con la street-art di moda adesso nelle stazioni". La denuncia arriva da Diego Crocetti, coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite e Giuseppe Romano, capogruppo FI circondario Empolese Valdelsa. Ignoti hanno imbrattato i muri del sottopasso e le pareti che danno sui binari, componendo numeri e parole con la bomboletta spray. Il caso è diventato anche politico. E per i due esponenti del centrodestra (che hanno lamentato l’assenza di telecamere in quel punto specifico) si tratta di un atto da inserire nel computo dei casi di vandalismo riscontrati nei mesi scorsi sul territorio. Tra i quali l’incendio del fondo commerciale di via Rovai (per il quale i principali sospettati sarebbero alcuni giovanissimi) a seguito del quale il sindaco Paolo Masetti aveva chiesto e ottenuto la convocazione del Comitato ordine e sicurezza pubblica.

La stessa stazione era stata più volte presa di mira dai teppisti, tant’è che proprio nelle scorse settimane il Comune aveva disposto un potenziamento della videosorveglianza tramite la sostituzione di alcuni occhi elettronici con altri a maggior risoluzione. "Purtroppo questo episodio rientra in una lunga serie di atti vandalici – hanno continuato Crocetti e Romano - episodi che vanno dai vetri rotti (come nella foto) alle macchine obliteratrici danneggiate, passando per i presidi di pronto soccorso bruciati e le auto vandalizzate. Fino al tentativo di asportare la cassa della biglietteria automatica. Rinnoviamo la proposta provocatoria di qualche mese fa: se non si è in grado di mantenere la stazione in uno stato di decoro e sicurezza, meglio chiuderla". Dopo la riunione del Comitato dello scorso febbraio, riscontrando come i vandalismi non siano circoscritti solo a Montelupo, era emersa l’intenzione di convocare un incontro a livello di Unione dei Comuni (col coinvolgimento anche della Asl). L’amministrazione ha confermato che l’obiettivo condiviso è agire su più fronti: quello sanzionatorio (magari rafforzando le esperienze di controllo di vicinato) e quello preventivo, con una serie di iniziative insieme alle scuole. Nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

G.F.