Statale 67, una grande festa per i negozi

Una grande festa tra laboratori, live painting, mostre d’arte, show di cucina e tanto altro. È quella che si terrà sabato 25 marzo sulla Statale 67 di Empoli. I protagonisti della giornata? Saranno i negozi e gli esercizi commerciali. L’appuntamento, nato su iniziativa della Confcommercio con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo dell’azienda Sammontana, si terrà dalle 16 alle 20. Tante le iniziative aperte al pubblico a ingresso gratuito: laboratori per bambini, live painting e mostre d’arte, show cooking e laboratori di cucina, presentazioni di libri e musica live. Tutti saranno ospitati dentro gli stessi negozi coinvolti dalla festa, secondo un programma serrato che permetterà a grandi e piccoli di partecipare a ciascuna iniziativa. L’evento, che prende il nome di ’Le vie di Empoli. Statale 67 Live!’, nasce su volontà degli operatori sostenuti da Confcommercio per celebrare la primavera in arrivo e la fine dei lavori per la costruzione del ponte sull’Orme, che nei mesi scorsi hanno coinvolto il tratto della trafficata strada empolese. Nelle intenzioni dell’associazione di categoria, sarà il primo di una serie di eventi dedicati alla valorizzazione della rete distributiva di vicinato nella città di Empoli. Il primo appuntamento della giornata, alle 16, sarà il laboratorio di acquarelli per bambini a cura di Vanessa Gai. A seguire tutte le altre iniziative per un calendario davvero molto ricco.