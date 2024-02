Stalli e sosta: "I cittadini sono contrari"

La questione sosta e pagamento continua a tenere banco a Fucecchio, dopo la nuova "geografia" dei parcheggi varata dal Comune guidato dal sindaco Alessio Spinelli. La Lega ha avviato un sondaggio tra la cittadinanza sui 350 nuovi stalli a pagamento. In merito, Marco Cordone (segretario della Lega), che si è battuto contro il provvedimento, dichiara: "Siccome abbiamo notato che molti dei nuovi 350 stalli a pagamento sono regolarmente vuoti e non vengono utilizzati dagli automobilisti – dice il leader del carroccio –, come amministratori anche se di opposizione, vogliamo conoscere un sondaggio rivolto a tutti per sapere se i cittadini sono favorevoli o contrari e se in un Comune come Fucecchio, ci sia realmente necessità di questi nuovi parcheggi a pagamento". Ci sono stati 50 votanti, con 49 contrari. Ma è solo l’esito della prima giornata. Si continua a votare nelle prossime settimane.