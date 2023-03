Stagione teatrale "Un vero trionfo"

Un successo. Sold out e applausi per Smarrimento, l’ultimo, attesissimo spettacolo che ha incantato il Teatro multisala Giovanni Boccaccio a Certaldo. Un’opera di "cabaret esistenziale", come l’ha definita l’attrice protagonista Lucia Mascino, che ha interpretato una scrittrice in crisi, alla ricerca dell’ispirazione e della motivazione per terminare il suo romanzo. Sul palco il pubblico ha scoperto la storia dell’autrice con la "sindrome da pagina bianca", ma anche quella dei suoi personaggi Anna e Paolo, così diversi ma ugualmente intensi e ricchi di sfaccettature.

Lo spettacolo, prodotto da Marche Teatro, è costruito sulla scrittura di Lucia Calamaro. Una stagione da tutto esaurito, insomma, quella certaldese, che non poteva finire altrimenti dopo I separabili con Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, Scoop – Donna Sapiens di Giobbe Covatta e Diario di un impermeabile di Paolo Migone. Anche quest’anno ci ha premiato aver scelto quattro spettacoli caratterizzati da ironia e autoironia, con grandi interpreti che hanno saputo far divertire il pubblico con intelligenza, affrontando temi come l’eutanasia, il razzismo, il lavoro, l’emarginazione – ha spiegato il sindaco Giacomo Cucini -. Ci teniamo a ringraziare gli attori e tutte le persone coinvolte per questa riuscita, in particolare gli spettatori, invitandoli a tornare anche in futuro".