Stagione al femminile per la città degli organi

La stagione dei concerti d’organo, promossa dal ’Comitato Fucecchio città degli organi’, avrà una ricca stagione 2024. Il comitato – spiega una nota –, per volere del suo direttore artistico Stefano Boddi, ha inteso proporre una stagione tutta al femminile e, nell’occasione particolare del concerto di apertura della stagione, oltre all’organista, ci sarà anche la presenza di un soprano. Nella prima serata sarà omaggiato Giacomo Puccini, nel centenario della morte (1924-2024). Tutte le concertiste giungeranno a Fucecchio da Alessandria, Carrara, Firenze, Corea-Roma, San Miniato. "In molti paesi del mondo la donna è ancora oggi considerata un oggetto, privata dei suoi diritti e tante volte schiavizzata – precisa la nota –: questi appuntamenti, proposti nel nostro comune, vogliono invece scuotere le coscienze, per parlarci di quanto debba essere considerata perno della società e di quanto possa esprimere, attraverso l’arte della musica, seduta sulla panca di una consolle o con il canto, la bellezza delle armonie della vita". Il primo appuntamento l’8 febbraio nella chiesa de Le Botteghe. Questa stagione è resa possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Crsm.