Staffetta di lettura per la pace. Tutti i nomi delle vittime a Gaza

EMPOLICirca duecento persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di ieri in piazza della Vittoria, per ricordare donne e bambine palestinesi che hanno perso la vita nei mesi scorsi a seguito dei bombardamenti su Gaza. L’iniziativa dal titolo "Non un nome di meno", promossa dall’associazione "Donne per la pace" e da altre realtà associative locali, si è svolta nella principale piazza cittadina nelle ore immediatamente successive all’arrivo in città del generale Vannacci. Alcuni dei partecipanti, seduti in prima fila, avevano composto la frase "Stop al genocidio" esibendo una lettera a testa stampata su un foglio. Al contempo, gli organizzatori avevano esposto su una serie di fogli appesi ad un filo i nomi ed i cognomi dei bimbi di Gaza deceduti a seguito della risposta armata dell’esercito israeliano dopo il 7 ottobre del 2023, riportandone anche l’età. E nel corso del "flash mob", svariati volontari si sono susseguiti sul palchetto allestito per l’occasione, dandosi il cambio nella lettura a voce alta dei nomi delle vittime.Una protesta simbolica, per far sì che anche da Empoli arrivi un appello a favore della pace in Medio Oriente e dello stop del conflitto che ha sin qui causato secondo alcune stime il decesso di 60mila palestinesi. Presenti alla manifestazione anche gli ex sindaci Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati al consiglio regionale per il Partito Democratico, e l’assessore alla polizia municipale ed alla sicurezza Valentina Torrini.

Giovanni Fiorentino