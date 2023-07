Stadio, la società ha fretta "Abbiamo un impianto non adeguato alla Serie A"

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Il project financing dovrebbe finire sul tavolo dell’amministrazione comunale non prima del prossimo autunno, ma stavolta potrebbe essere davvero la volta buona. Perché l’Empoli, come anticipato dall’ex ministro dello Sport Luca Lotti – ora consulente del club – e confermato ieri dal presidente Fabrizio Corsi, ha tre partner pronti a credere nel progetto e ad aiutare concretamente la società nella realizzazione del percorso di rifacimento dello stadio Castellani. Che non sarà acquistato dal club, ma verosimilmente preso in concessione come era nei piani originali. L’amministrazione comunale osserva e attende, ma la sensazione è che la mossa di uscire allo scoperto con un nuovo piano non abbia colto impreparati sindaco e assessori. Tutto parte da una considerazione, rilanciata ieri dallo stesso Corsi. "Siamo pronti per il campionato, ma è davvero impensabile giocare in uno stadio così. Se pensiamo alla serie A come uno spettacolo da vendere, questo riguarda anche quello che abbiamo da offrire. Dobbiamo considerare – dice il presidente – che le nostre partite vengono viste anche altrove e se ci presentiamo con questo biglietto da visita certamente non è il massimo. Lo stadio non è adatto alle esigenze non soltanto degli spettatori che lo frequentano, ma anche di quelli che ci osservano in tutto il mondo". E anche e soprattutto una questione economica, che per società come l’Empoli fa sempre la differenza.

"I nostri diritti televisivi – dice Corsi – valgono un terzo della Spagna. Ci sentiamo di dover adeguare lo stadio e ci spendiamo per trasmettere tutto questo anche in Lega. Lo facciamo per far capire che dobbiamo necessariamente trovare il modo di adeguare l’impianto". Una prospettiva di cui l’Empoli parla addirittura dal 2015, ma che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. "Ci sono tre aziende che ci possono accompagnare nell’investimento, ampliando anche Monteboro. E’ una possibilità concreta dopo anni di sofferenza, quindi ci stiamo impegnando per questo". Sul fronte politico ci sono tutti i presupposti per lavorare in sinergia con l’amministrazione.

"Abbiamo trovato grande disponibilità. Il sindaco vede che l’Empoli è diventato un bel veicolo di promozione della città. Quando andiamo ai mondiali Under 20 in Argentina o a parlare coi principali club d’Europa tutti sanno di cosa si parla quando ci si riferisce a noi. I capi scouting – spiega Corsi – hanno ben chiara la nostra realtà". Nel concreto, i prossimi passi saranno la presentazione del project financing in Comune, dopodichè dovranno essere valutate la fattibilità dell’opera e, soprattutto, la pubblica utilità.

L’amministrazione dovrà tornare sui suoi passi e rivedere il piano di vendita dello stadio, ma se deciderà di sposare il progetto dell’Empoli e concedere il Castellani alla società, l’idea di un nuovo impianto potrebbe diventare davvero concreta già prima della fine della prossima stagione.