Stadio in vendita Il dibattito in Consiglio

Una mozione condivisa da tutte le forze di opposizione per portare la discussione relativa allo stadio Castellani, e alla possibilità che la Fiorentina venga a giocare a Empoli nel periodo in cui ci saranno i lavori al Franchi, all’interno del consiglio comunale. L’atto è stato depositato l’altro ieri ed è firmato da tutti i gruppi consiliari al di fuori del Pd e Questa è Empoli, vale a dire Fabrica Comune, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Lega. L’obiettivo è quello di portare il dibattito all’interno della sede istituzionale, per un confronto su quella che le stesse opposizioni definiscono "una questione cruciale per la vita della città".

Il provvedimento sarà probabilmente discusso nel prossimo consiglio comunale, anche se gli eventi potrebbero aver superato la necessità di discutere sulla bontà o meno della soluzione. L’ipotesi che la Fiorentina possa chiedere ospitalità a Empoli appare infatti più lontana dopo le parole pronunciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Il Comune sta infatti cercando una soluzione per limitare le gare fuori dal Franchi anche nel momento in cui partiranno i lavori. E nel caso in cui la squadra viola si trovasse costretta ad emigrare altrove, la soluzione – sempre a detta di Nardella – sarebbe trovata all’interno della città per limitare al massimo i disagi a carico della squadra. La sensazione, quindi, è che nessuno arriverà a bussare alla porta del sindaco Barnini. Ma, nel caso, le opposizioni vogliono vederci chiaro e discuterne in consiglio. "Cosa che al momento – ribadiscono – non è ancora stata fatta".

t.c.