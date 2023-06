Sposarsi in città tra ville e musei, ecco la mappa. Due giardini sono gratis

Empoli, 11 giugno 2023 – Quanto costa sposarsi in città? Dipende dal luogo, dal giorno e dal Comune di residenza, ma anche dal tipo di cerimonia che si è disposti a organizzare. Ce n’è ovviamente per tutti i gusti, anche per chi non ha voglia di aprire il portafogli ed è disposto ad una soluzione low cost. I provvedimenti sono contenuti all’interno di una delibera pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Empoli, una sorta di vademecum che i novelli sposi dovranno tenere a mente nel momento in cui decideranno di effettuare il grande passo.

Una grossa differenza la fa la residenza: chi sceglie di sposarsi in un luogo meno istituzionale e più raffinato come la villa I Massini in Ormicello, infatti, può arrivare a pagare fino a 600 euro per il week-end se non abita all’interno del Comune di Empoli. Per i residenti, invece, la tariffa scende a 400 euro, che possono diventare addirittura 250 se la cerimonia viene effettuata in un giorno feriale.

Rispetto allo scorso anno si è aggiunta poi un’altra location un po’ meno istituzionale ma ugualmente suggestiva: è la Villa di Loro in via Montaioncino e le tariffe sono esattamente identiche a I Massini. La soluzione per risparmiare un po’ sui costi è invece la Galleria d’Arte Moderna, dove i residenti pagano 100 euro per il sabato e la domenica. I non residenti, nel week-end, dovranno sborsare invece 200 euro.

Una delle mete preferite dai novelli sposi empolesi resta però il cenacolo degli Agostiniani, dove il rito civile può costare 280 euro per i residenti e 320 euro per chi non vive in città. Anche in questo caso, sconti se ci si sposa in infrasettimanale.

Qui è possibile anche utilizzare gli spazi per due ore e sfruttare un buffet, ma ovviamente i costi aumentano: 500 euro per i residenti, 650 per i non residenti. Ogni ora o frazione in più costa un extra di 100 euro. E se al Museo del Vetro e alla Casa del Pontormo – altre soluzioni particolarmente in voga – si spendono le stesse cifre ma senza la possibilità del buffet, la scelta che più in assoluto è a buon mercato è certamente quella del Giardino dentro le mura di Pontorme o del Giardino di Monterappoli nella ex scuola Collodi. Si tratta di due location che si sono aggiunte soltanto di recente, ma la buona notizia è che si possono sfruttare in maniera totalmente gratuita. Ad una condizione, però: sia l’allestimento che la pulizia del luogo dovranno essere interamente a carico del novelli sposini.