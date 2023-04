Sportivi in primo piano Il Premio Aramini per talenti e società Nel ricordo di Albano

Il binomio tra Empoli e sport si rinnova il prossimo 22 maggio, quando al Palaesposizioni andrà in scena l’edizione 2023 del premio "Una città per lo sport", riconoscimento intitolato all’indimenticato assessore Albano Aramini. "Questo premio, al quale l’intera comunità empolese è sinceramente legata, vuole sottolineare i valori che sono legati al mondo dello sport a trecentosessanta gradi - sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - A Empoli lo sport è ricco di società e talenti, di professionisti impegnati tutto l’anno per offrire occasioni di socializzazione, occasioni per condividere esperienze e anche per tagliare importanti traguardi". I premi sono stati assegnati per l’edizione 2022: nella prima sezione, per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale, vince l’Use Basket. La società, che attualmente vanta la squadra femminile nel campionato di serie A2 e la squadra maschile in serie B, ha tagliato il traguardo dei cento anni dall’inizio delle attività. La seconda sezione, società sportiva che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico, spetta all’Empoli Pallavolo Under 16: nel corso del 2022, la compagine empolese ha vinto il torneo provinciale, staccando il biglietto di accesso ai campionati nazionali Uisp di categoria, a Rimini, dove, nel giugno scorso, ha conquistato il primo posto. Vincono ex aequo le Merengues: la squadra di calcio a 5 di calcio amatoriale Uisp, nel luglio 2022, si è laureata campione regionale amatoriali Uisp di calcio a 5. Nella terza sezione, atleta che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico, vincono Alice Santini e Vittoria Mandorlini: una carriera e un successo, il loro, a ritmo di musica. Le atlete, nel giugno scorso, hanno conquistato il titolo di campionesse italiane agli Italiani di danza sportiva svolti a Massa Carrara, nella categoria Disco Dance in coppia. Ma vince anche Alessandro Ghizzani: cestista in forza all’Use Computer Gross Empoli, nel luglio 2022 ha vinto la medaglia d’oro europea insieme alla Nazionale di basket Over 40, vincitrice del titolo continentale a Malaga.

Nella quarta sezione, personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città, vince Rebecca Corsi: vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli Fc, nel dicembre 2022 è stata eletta consigliera della Lega di Serie A. La quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale, va all’associazione monsignor Giovanni Cavini che organizza il Torneo dell’Oratorio, mentre la sesta sezione, il premio giornalistico ‘Antonio Bassi’, spetta a Giacomo Cioni. Inoltre, anche per questa edizione, è stata decisa l’assegnazione di due menzioni speciali, a Sandro Prosperi e a Rebecca Viviani. Prosperi è un campione di Acquathlon, mentre Viviani è un talento della danza sportiva, una campionessa italiana voluta da Carla Fracci. A lei il compito di rappresentare l’Italia agli Europei e ai campionati mondiali.