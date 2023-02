Sportivi e amanti della natura Ritorna il ’Montalbano trail’

Continua a crescere l’attenzione per le attività da svolgersi all’aperto sia come offerta turistica e di fitness fatta da chi le organizza sul territorio sia da parte di chi, invece, ne è il destinatario. E mentre la Bit di Milano ha appena incoronato la Toscana come Best Green Destination Italia per le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile, sul territorio si susseguono le iniziative che confermano il radicamento di questa tradizione rivolta al turismo lento e che apprezza la bellezza della natura. Si inserisce in questa cornice anche l’edizione 2023 del “Montalbano Ecotrail“ che è in programma per il 16 aprile. C’è ancora tempo, ma la macchina organizzativa è già in moto. Se ne occupa l’associazione Capraia Run, che ha appena ottenuto il patrocinio del Comune. Una giornata sui sentieri del Montalbano: sport puro per gli agonisti, una passeggiata per chi vuol concedersi questa magnifica uscita. Oltre un decennio fa, il primo trail sul Montalbano venne organizzato in inverno. E quell’inverno non era di quelli miti: colonnina di mercurio abbondantemente sotto zero, neve (oltre mezzo metro in quota), ghiaccio. Si ebbe la sensazione di un’esperienza epica che ha avuto poi effetto anche nelle edizioni successive, che hanno cambiato data e magari nome, ma non il ‘pathos’ di quella volta. Un’esperienza memorabile da rivivere nel verde e nei boschi del Montalbano.