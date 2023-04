Sportello per i cittadini alla Camera del lavoro

A distanza di tre anni dalla ultima chiusura dovuta alla pandemia Covid-19 il Sunia di Firenze annuncia la riapertura dello sportello nella nuova sede della Camera del Lavoro di Fucecchio in piazza Toscanini. L’ufficio sarà aperto ogni primo giovedì del mese in orario mattutino e l’accesso sarà possibile tramite prenotazione di appuntamento da prendere telefonando allo 055367904. Lo sportello sarà aperto per dare ascolto e risposta ai cittadini fucecchiesi che abbiano necessità di risolvere problemi relativi all’abitazione ma anche per avere supporto per la stipula e la registrazione di contratti di locazione e per la loro attestazione di rispondenza così come per fornire aiuto nello svolgimento delle pratiche connesse agli alloggi Erp presenti sul territorio. Questa riapertura si è resa possibile grazie alla grande collaborazione che esiste fra la Camera del Lavoro di Firenze e lo Spi Cgil che fornirà gli spazi per lo svolgimento dell’attività senza la quale non sarebbe stato possibile questo ritorno.