Sportello legale, rinnovata la convenzione

E’ stata rinnovata per un anno la convenzione per lo sportello legale dell’ufficio associato del Giudice di Pace di Empoli. La convenzione – tra Comune e ordine degli avvocati – riguarda la concessione a uso gratuito di uno spazio necessario alla prosecuzione del servizio gratuito di orientamento e informazione legale ai cittadini residenti nei comuni aderenti all’ufficio del Giudice di Pace. "La funzione di questo servizio, così come dell’ufficio associato del Giudice di Pace, è strategica - sottolinea il sindaco Brenda Barnini (nella foto) - Permette alle istituzioni, grazie alla collaborazione dell’ordine degli avvocati, di mettere a disposizione dei cittadini competenze in ambiti complessi, quali quello delle controversie giuridiche". Lo sportello è attivo da cinque anni ed è diventato un punto di riferimento per chi ha dubbi in merito ad argomenti e tematiche civilistiche: chiunque può rivolgersi allo sportello per avere informazioni specialistiche gratuitamente. In questo modo, ognuno ha la possibilità di attingere a competenze adeguate per tutelare i propri diritti: questo è sinonimo di uguaglianza". Lo sportello è un servizio finalizzato ad argomenti e tematiche di natura civilistica come la tutela della persona, eredità e successioni, casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazioni e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti minori) ma anche su come accedere al sistema giustizia.