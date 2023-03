Sportello legale per chi ha bisogno

EMPOLI

Sportello legale per i cittadini. Lo offrirà la Lega. L’iniziativa sarà presentata oggi alle 15 al Caffè Cirisiamo di Empoli "Grande è la soddisfazione per l’apertura dello sportello legale – spiegano il segretario della Lega Empoli-Vinci Tiziana Bianconi e il capogruppo in consiglio comunale ad Empoli Andrea Picchielli – frutto della proficua collaborazione tra le professionalità presenti all’interno della Lega stessa, che si metteranno a disposizione. Un servizio in grado di aiutare i cittadini in un primo orientamento legale su tematiche primarie della vita quotidiana". I due esponenti leghisti ringraziano per la collaborazione l’associazione La Rivincita, rappresentata dall’avvocato civilista e penalista Carmela Federico, al senatore Manfredi Potenti ed il segretario provinciale Federico Bussolin.

Lo sportello aiuterà sulle seguenti tematiche: tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia. Prezioso e unico il supporto del noto avvocato Nicodemo Gentile, avvocato penalista, cassazionista, scrittore e presidente dell’associazione Penelope Italia.

Il servizio sarà gratuito e si svolgerà una volta al mese.Per fissare gliappuntamenti scrivere all mail: tralagenteconsulenzagmail.com.