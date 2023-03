Sportello legale Nasce ’Tra la gente’ Consulenze gratuite "Pronti ad ascoltarvi"

EMPOLI

Uno sportello legale per i cittadini, gratuito e con una funzione importante: dare risposte qualificate alle esigenze degli empolesi, legate a tematiche della quotidianità: dalle questioni condominiali a quelle ambientali, dalla tassa sui rifiuti alla violenza di genere. "L’obiettivo è esserci, stare tra la gente". Si chiama non a caso “Tra la gente“ l’iniziativa lanciata dalla sezione Lega dell’Empolese Valdelsa. "Un progetto che sta prendendo forma – ha spiegato Tiziana Bianconi, segretario Lega Empoli e Vinci – e che ci vedrà a disposizione dei cittadini di tutto il Circondario una volta al mese. Una squadra di professionisti del partito offrirà consulenza legale a chi ha bisogno". Basta scrivere una mail, prenotare un appuntamento e recarsi nel luogo scelto per la consulenza (ancora da definire). In caso di necessità o di persone con disabilità impossibilitate a muoversi, saranno scelte altre modalità. "È un’occasione importante per Empoli – ha dichiarato il senatore Manfredi Potenti – Con i nostri iscritti apriamo le porte di uno spazio in cui i cittadini si abitueranno ad entrare, nato grazie alla sinergia con le associazioni del territorio. Le consulenze spazieranno dalle questioni di mera natura amministrativa, alla gestione della raccolta differenziata, passando per l’ illuminazione della strada, ad esempio". "Un’iniziativa richiesta dai nostri elettori e cittadini – ha aggiunto il consigliere comunale d’opposizione Andrea Picchielli – Un’idea che rafforza ancora di più il legame della Lega con il territorio, anche in vista delle prossime lezioni". Alla presentazione dello sportello hanno preso parte anche Federico Bussolin, neo eletto segretario provinciale Lega Firenze e l’avvocato Carmen Federico, presidente dell’associazione La Rivincita, che darà un apporto fondamentale al progetto.

Ylenia Cecchetti